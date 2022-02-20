Від початку доби російські найманці 46 разів порушили «тишу»

Один український захисник зазнав поранення

Станом на 16:00 неділі, 20 лютого, з боку російських окпаційних військ зафіксовано вже 46 порушень режиму припинення вогню. Про це заявив представник пресслужби Об'єднаних сил на брифінгу в неділю.

«Сьогодні станом на 16 год. з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 46 порушень режиму припинення вогню, 42 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – повідомив речник.

Повідомляється, що противик задіяв артилеристські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем.

Також за інформацією пресслужби, внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення.

«Наразі він перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров'я – задовільний», – повідомив речник.

Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

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