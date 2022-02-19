Вимащений борошном мер Дніпра показав, чим займається перед вторгненням Росії (фото)
Філатов вирішив не зраджувати традиціям та провести час із друзями
Мер Дніпра Борис Філатов, попри напружену безпекову ситуацію в Україні, вирішив не зраджувати традиціям та наліпити з друзями пельменів. Фото процесу він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
«Щороку ми з друзями робимо пельмень-паті. Так, щоб мука літала до стелі. Ну, і, звичайно, потім обов'язково по 100 грамів. Щоб не відбувалося, але ми ніколи не зраджуємо собі», – підписав світлини Філатов.
При цьому руки та одяг очільника Дніпра були вимащені борошном.
Раніше повідомлялося, що мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн.
Треба наголосити, що в е-декларації за 2020 рік дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки. Також на банківських рахунках вона тримає 20,4 тис. грн.
Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів.
Читайте також: