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    Події в Україні

    Вимащений борошном мер Дніпра показав, чим займається перед вторгненням Росії (фото)

    Філатов щороку влаштовує пельмені-паті - Вимащений борошном мер Дніпра показав, чим займається перед вторгненням Росії (фото)
    Філатов щороку влаштовує пельмені-паті
    фото: Борис Філатов/Facebook

    Філатов вирішив не зраджувати традиціям та провести час із друзями

    Мер Дніпра Борис Філатов, попри напружену безпекову ситуацію в Україні, вирішив не зраджувати традиціям та наліпити з друзями пельменів. Фото процесу він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Щороку ми з друзями робимо пельмень-паті. Так, щоб мука літала до стелі. Ну, і, звичайно, потім обов'язково по 100 грамів. Щоб не відбувалося, але ми ніколи не зраджуємо собі», – підписав світлини Філатов.

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    Вимащений борошном мер Дніпра показав, чим займається перед вторгненням Росії (фото)
    Вимащений борошном мер Дніпра показав, чим займається перед вторгненням Росії (фото)

    При цьому руки та одяг очільника Дніпра були вимащені борошном.

    Раніше повідомлялося, що мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн.

    Треба наголосити, що в е-декларації за 2020 рік дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки. Також на банківських рахунках вона тримає 20,4 тис. грн.

    Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів.

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    Теги: Борис Філатов гроші мер Facebook влада час
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    Вимащений борошном мер Дніпра показав, чим займається перед вторгненням Росії (фото)