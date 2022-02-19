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    Події в Україні

    Військовий експерт пояснив, навіщо Кремль влаштував евакуацію «ДНР» та «ЛНР»

    Станом на 19 годину вечора за Києвом кремлівські ЗМІ повідомили, що з Донецька вирушає перший автобус з евакуюваними дітьми - Військовий експерт пояснив, навіщо Кремль влаштував евакуацію «ДНР» та «ЛНР»
    Станом на 19 годину вечора за Києвом кремлівські ЗМІ повідомили, що з Донецька вирушає перший автобус з евакуюваними дітьми
    фото: apostrophe.ua

    «Йде створення фону для воєнної операції та ескалації на Донбасі»

    Евакуюючи жителів «ДНР» та «ЛНР», Росія створює фон для ескалації на Донбасі. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив Координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

    «Іде створення фону для воєнної операції та ескалації на Донбасі. Щоб стало незрозуміло, хто що робить і за чиєю ініціативою відбувається агресія. Це дозволяє Кремлю діяти під «чужим прапором». Але Захід вже не вірить у всі ці «приколи», тому головний адресат цієї операції – це російське населення, бо популярність війни в Росії наразі не є високою», – вважає експерт.

    За словами Машовця, багатьох громадян з «республік» можуть евакуювати просто, аби не було витоку від них інформації.

    18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу». Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник. Згодом в окупованому Донецьку було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах. Соцмережі опублікували відео, на якому видно, що мешканці окупованого Донецька начебто виїжджають з міста. Також повідомляється про величезні черги у продовольчих магазинах. Водночас стало відомо, що чоловіків від 18 до 58 років припинили випускати з території так званих республік, окупованих Росією.

    Читачі «Главкома» на окупованих територіях повідомляють, що місцеві ЗМІ не мусують тему евакуації, а окупаційна адміністрація не вживає жодних заходів для масового інформування всередині «республік». З цього можна зробити висновок, що повідомлення про «евакуацію» стосуються зовнішньої аудиторії, зокрема для нагнітання паніки в самій Україні і тримання в тонусі росіян.

    Кремлівські ЗМІ показали, як перші автобуси з евакуйованими жителями окупованих територій Донбасу вже прибули до Росії. Поліція супроводжує людей до місць розміщення. Російське телебачення запевняє, що обстановка у пункті пропуску в Ростовську область – спокійна. За даними МНС Росії, кордон Ростовської області вже перетнули понад 80 автобусів із самопроголошених «республік» бойовиків.

    Проте у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

    Тим часом мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад. «Нах**, ви тут потрібні, валіть назад», «А під пулі підуть наші солдати строгкової служби», «Нехай воюють за свою країну», «Це зарплати упадуть», – пишуть у соцмережах у коментарх росіяни.

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    Теги: Росія ЗМІ телебачення Київ США Путін агресія надзвичайні ситуації Леонід Пасічник поліція Денис Пушилін кордон населення Вільям Тейлор
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    Військовий експерт пояснив, навіщо Кремль влаштував евакуацію «ДНР» та «ЛНР»