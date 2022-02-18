Бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації

Жоден український боєприпас за два дні провокацій не впав на цивільну структуру

СБУ та командувач ООС оприлюднили термінові заяви щодо подій на Донбасі

Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації. Про йдеться у зверненні Служби безпеки України.

«Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.

Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік.

Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації», – йдеться в повідомленні. СБУ закликає співвітчизників як у мирних містах та селах, так і на окупованій території України зберігайте спокій та не піддаватися паніці та жодним провокаціям!

Також зі зверненням виступив командувача Об’єднаних сил Олександр Павлюк.

Павлюк повідомив, що пори постійні провокації, жоден український боєприпас за два дні провокацій не впав на цивільну структуру. Українські військові не стріляють по мирних людях.

Водночас згідно з даними розвідки, бойовики здійснюють скупчення жінок та дітей і ймовірно, планують терористичні акти з метою загибелі мирного населення.

Нагадаємо, російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку, – розвідка.

18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

Наголошується, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає – Данілов.