Зеленський на Мюнхенській конференції назвав ім'я загиблого розвідника на Донбасі

19 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинув український воїн

У зоні ООС 19 лютого внаслідок обстрілу загинув український розвідник, капітан Андрій Сидоров. Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

«...Український розвідник, капітан Антон Сидоров, загинув внаслідок обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена мінськими угодами», – поінформував президент.

Він зазначив, що не знає, про що Сидоров подумав у останню мить свого життя, і уточнив, що розвідник «точно не розумів, що потрібно для зустрічі, щоб закінчити війну на сході нашої держави».

«Вічна пам'ять йому. Вічна пам'ять усім загиблим сьогодні і за роки війни на Сході нашої держави», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 66 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського вітали стоячи і гучними оплесками на Мюнхенській безпековій конференції.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

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