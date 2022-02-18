«АрселорМіттал Кривий Ріг» у лютому виплатить працівникам 13-ту зарплату

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – єдине підприємство гірничо-металургійного комплексу України, яке виплачує 13 зарплату

Конференція трудового колективу «АрселорМіттал Кривий Ріг» підтримала ініціативу первинної організації ПМГУ, яка представляє найбільшу кількість працівників підприємства. ПО ПМГУ запропонувала, а менеджмент підприємства погодився цього року виплатити так звану «13-ту зарплату» якомога швидше, щоб підтримати персонал підприємства у непростий для країни період.

За рішенням керівництва, працівники отримають «13-ту зарплату» у повному обсязі вже у лютому, а не під кінець першого кварталу, як це відбувалося у попередні роки.

«Зараз наше суспільство живе під тиском численних загроз: військової агресії, високої інфляції, зростання цін на комунальні послуги. Арешт рахунків компанії у січні лише загострив напругу. Ми знайшли можливість виплачувати зарплату вчасно. І зараз підемо назустріч профспілкам і колективу: раніше, ніж планували, виплатимо винагороду працівникам за успіх, якого разом досягли минулого року. В лютому кожен працівник фактично отримає свій подвійний місячний дохід. Сподіваємося, це додасть людям впевненості та відчуття контролю за ситуацією», – сказала Юлія Чермазович, директор з галузевих відносин і соціального розвитку «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – єдине підприємство гірничо-металургійного комплексу України, яке щорічно виплачує 13-ту заробітну плату своїм працівникам. Завдяки конструктивному діалогу з профспілками і подовженню Колективного договору на попередній конференції трудового колективу, компанія змогла дотримуватися цієї практики й зараз, коли невизначеність і тривога всередині суспільства значно зросли. Кожному з працівників підприємства винагорода за підсумками роботи за попередній рік визначається, виходячи з розміру середнього заробітку за фактично відпрацьований час. Цього року на виплату 13-ої зарплати «АрселорМіттал Кривий Ріг» скерує близько 447 млн грн.

Минулого року «АрселорМіттал Кривий Ріг» двічі підвищував заробітну плату, а також виплатив 13-ю заробітну плату та одноразову додаткову премію всім працівникам. Підвищення зарплати відбулося диференційовано у травні від 5 до 30% та у жовтні – від 10 до 30%. Сумарний відсоток підвищення заробітної плати за рік склав 18,1%. Завдяки цьому збільшився і розмір середнього заробітку, а відповідно, розмір відпускних, 13-ої зарплати та інших нарахувань.