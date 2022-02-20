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    Це для тебе, Україно! – фіни присвятили перемогу над Росією українцям

    Фінська спортивна спільнота підтримала Україну - Це для тебе, Україно! – фіни присвятили перемогу над Росією українцям
    Фінська спортивна спільнота підтримала Україну
    фото: nytimes.com

    Збірна Фінляндії обіграла росіян у фіналі хокейного турніру Олімпіади

    Одна з фінських хокейних спільнот у Facebook перемогу збірної присвятила національній команді України.

    «Це для тебе, Україно. Залишайся сильною», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, чоловіча збірна Фінляндії обіграла збірну «Олімпійського комітету Росії» з рахунком 2:1 у фінальному матчі хокейного турніру Олімпійських ігор у Пекіні. Фінляндія вперше в історії виграла золоті медалі у хокеї. Раніше фіни двічі вигравали срібні нагороди і сім разів бронзові.

    Фінляндія – «Олімпійський комітет Росії» - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

    Шайби: 07:17 Григоренко (Нестеров, Гусєв) - 0:1, 23:28 Покка (Бьорнінен, Онтамас) - 1:1, 40:31 Бьорнінен (Анттіла, Онтамас) - 2:1

    Днем раніше у поєдинку за 3 місце Словаччина обіграла Швецію 4:0.

    Нагадаємо, Олімпійські ігри у Пекіні проходили з 4 до 20 лютого. У медальному заліку перемогу здобула збірна Норвегії, яка завоювала 16 золотих медалей. Україна з однією срібною нагородою фристайліста Олександра Абраменка посіла 25 місце.

    Теги: Росія спорт Фінляндія Україна хокей
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    Це для тебе, Україно! – фіни присвятили перемогу над Росією українцям