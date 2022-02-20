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    Церемонія закриття зимової Олімпіади-2022. Онлайн-трансляція

    Пекін прощається з білою Олімпіадою - Церемонія закриття зимової Олімпіади-2022. Онлайн-трансляція
    Пекін прощається з білою Олімпіадою
    фото з відкритих джерел

    У Пекіні завершилися головні старти чотириріччя в зимових видах спорту

    Олімпіада в Пекіні добігла кінця. Вона увійде в історію не тільки яскравими перемогами біатлоніста Йоханнеса Бьо, світовими рекордами китайської пари Суй і Хань, невдачами провідних спортсменів і успіхами дебютантів, а й як одна з найсуворіших за кліматом і дисципліною.

    Для української команди Ігри-2022 буле дуже складними. З одного боку, медаль Олександра Абраменка в лижній акробатиці стала дещо несподіваною, адже аналітики місць на п’єдесталі нам не відводили. З іншого, ми могли сподіватися на нагороди в команді в тій же лижній акробатиці та біатлоні. Проте свої корективи вніс коронавірус, який буквально викосив чи не пів команди.

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    Командні змагання фристайлістів взагалі довелося пропустили, а біатлоністки хоч і назбирали квартет для естафети, але через неготовність, викликану перебуванням на карантині Олени Білосюк та Анастасії Меркушиної, яку терміново викликали на заміну Валентині Семеренко, на високі місця сподіватися було марно.

    Олена Білосюк, нагадаємо, понесе прапор України на церемонії закриття Ігор-2022.

    Було кілька шансів здобути нагороду Юлії Джими, проте на подіум вона могла заскочити лише в разі ідеальної стрільби. Хиб на стрільбищі, на жаль, їй уникнути не вдалося.

    Крім невдач на зимових трасах, українці ще й попалися на вживанні допінгу. Тут ми стали лідерами олімпіади.

    Поки збірні шикуються в підтрибунних приміщеннях, нагадаємо медальний залік Олімпіади.

    Свої місця зайняли офіційні особи. Церемонія закриття Ігор-2022 розпочалася.

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    Арена Національного стадіону в Пекіні зараз має такий вигляд

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    Світлове шоу вражає

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    Несуть прапори всіх країн-учасниць.

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    Виходять команди. Ось і наша збірна.

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    Команди займають місця прямо на полі

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    Показали фрагменти змагань Олімпіади. Спортсмени пішли на трибуни. Зараз розпочнеться шоу

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    Сьогодні відбулася жіноча лижна гонка на 30 км. В ній здобула перемогу Терезе Йохауг. Нагородження провели прямо під час закриття Ігор.

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    Світлове шоу вражає. Китайці вміють здивувати

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    Час зупиняється на чотири роки. До наступної Олімпіади, яка відбудеться в Мілані і Кортіна-д'Ампеццо

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    Томас Бах оголосив Олімпійські ігри закритими. Олімпійський вогонь згас. Розпочалася театралізована вистава.

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    На цьому ми завершуємо наш лайв. Дякуємо, що були з нами.

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    Теги: Олімпіада Олена Підгрушна Юлія Джима Дмитро Підручний Олександр Абраменко
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    Церемонія закриття зимової Олімпіади-2022. Онлайн-трансляція