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    На Олімпіаді вперше виступив небінарний спортсмен (фото)

    31-річний Тімоті Ледюк увійшов в історію як перший небінарний олімпієць - На Олімпіаді вперше виступив небінарний спортсмен (фото)
    31-річний Тімоті Ледюк увійшов в історію як перший небінарний олімпієць
    фото з відкритих джерел

    Американський фігурист Ледюк не вважає себе ні жінкою, ні чоловіком

    У змаганнях фігуристів на Олімпіаді в Пекіні вперше в історії виступив небінарний спортсмен. Американець Тімоті Ледюк не вважає себе ні жінкою, ні чоловіком. Крім того, Ледюк є відкритим геєм.

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    Ледюк виступає в змаганнях спортивних пар разом Ешлі Кейн-Гріббл. Вони пройшли до довільної програми, проте на медалі, ймовірно, не претендуватимуть.

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    «Сподіваюся, що коли люди побачать мою історію, вони не казатимуть: «О, Тімоті – перша небінарна людина, яка досягла такого успіху в спорті». Ми завжди були у спорті, ми завжди були частиною спорту. Просто ми не завжди могли бути відкритими», – цитує спортсмена CNN.

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    Нагадаємо, у 2021-му, на літній Олімпіаді в Токіо, вперше взяла участь трансгендерна особа. Це була представниця Нової Зеландії у важкій атлетиці Лорел Габбард.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання
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    На Олімпіаді вперше виступив небінарний спортсмен (фото)