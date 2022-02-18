На Олімпіаді вперше виступив небінарний спортсмен (фото)

Американський фігурист Ледюк не вважає себе ні жінкою, ні чоловіком

У змаганнях фігуристів на Олімпіаді в Пекіні вперше в історії виступив небінарний спортсмен. Американець Тімоті Ледюк не вважає себе ні жінкою, ні чоловіком. Крім того, Ледюк є відкритим геєм.

Ледюк виступає в змаганнях спортивних пар разом Ешлі Кейн-Гріббл. Вони пройшли до довільної програми, проте на медалі, ймовірно, не претендуватимуть.

«Сподіваюся, що коли люди побачать мою історію, вони не казатимуть: «О, Тімоті – перша небінарна людина, яка досягла такого успіху в спорті». Ми завжди були у спорті, ми завжди були частиною спорту. Просто ми не завжди могли бути відкритими», – цитує спортсмена CNN.

Нагадаємо, у 2021-му, на літній Олімпіаді в Токіо, вперше взяла участь трансгендерна особа. Це була представниця Нової Зеландії у важкій атлетиці Лорел Габбард.