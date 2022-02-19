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    На Олімпіаді встановили світове досягнення: усі рекорди Ігор-2022

    Китайська пара Суй і Хань покращила своє ж досягнення - На Олімпіаді встановили світове досягнення: усі рекорди Ігор-2022
    Китайська пара Суй і Хань покращила своє ж досягнення
    фото: olympics

    Китайські фігуристи вдруге покращили світовий рекорд

    Фігуристи Суй Веньцзін і Хань Цун на Олімпіаді в Пекіні вдруге відзначилися світовим досягненням. Їхнє виконання короткої програми в змаганнях спортивних пар судді оцінили у 84,41 бала. Це – на 1,58 бала більше, ніж попередній рекорд, який ці китайські фігуристи встановили під час виконання програми в командних змаганнях.

    Суй і Хань лідирують після першого дня змагань спортивних пар.

    Цей світовий рекорд став уже п’ятим у фігурному катанні на Іграх-2022 і сьомим в усіх видах спорту.

    Раніше відзначився ковзаняр зі Швеції Нільс ван дер Пул на дистанції 10 000 метрів, Сюзанне Схюлтінг з Нідерландів у шорттреку, а також фігуристи: двічі – Суй Веньцзін і Хань Цун (Китай), американець Нейтан Чен – також у короткій програмі чоловіків, французи Габріелла Пападакіс і Гійом Сізерон в ритмічному танці в танцях на льоду і вони ж за сумою балів в особистому турнірі.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання ковзанярський спорт шорт-трек
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    На Олімпіаді встановили світове досягнення: усі рекорди Ігор-2022