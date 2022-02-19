Найважчу гонку Олімпіади скоротили на 20 км

Через погані погодні умови в Пекіні переносять змагання

Найважча гонка лижників на зимовій Олімпіаді в Пекіні зазнала змін через важкі погодні умови. Замість 50 км лижного марафону спортсмени бігтимуть на 20 км менше. Крім того, було змінено час початку масстарту. Спочатку старт планувався на 8:00, новий час початку – 10:00.

Майбутній 30-кілометровий марафон буде останньою чоловічою лижною гонкою на Олімпіаді в Пекіні. Її пропустить триразовий олімпійський чемпіон, переможець 50-кілометрового марафону в Пхенчхані-2018 фін Ійво Нісканен.

Раніше організатори Ігор-2022 перенесли на день жіночу біатлонну гонку з масовим стартом. Замість суботи вона відбулася в п’ятницю. Українка Юлія Джима, на жаль, впала на першому колі і втратила близько 20 секунд. Потім намагалася надолужити згаяне і фінішували на сьомому місці.

В чоловічому масстарті Дмитро Підручний і Артем Прима погано стріляли і фінішували в третьому десятку.

Тим часом Україна стала лідером із порушень антидопінгових правил на Олімпіаді.