Олімпіада-2022: суд заборонив нагородження на турнірі фігуристів, де перемогли росіяни

На Іграх у Пекіні призери командного турніру фігуристів нагороди не отримають

Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив проводити нагородження на Олімпіаді в Пекіні призерів командного турніру фігуристів. У ньому, нагадаємо, перемокла команда ОКР (Олімпійського комітету Росії), але пізніше фігуристка Каміла Валієва здала позитивний допінг-тест і процес відзнаки спортсменів затягнувся до завершення Олімпіади.

Як повідомляє офіційний сайт суду, CAS відхилив апеляцію американських фігуристів на рішення Міжнародного олімпійського комітету про відміну нагородження призерів командного турніру на Олімпіаді. Медалі переможцям та призерам у Пекіні вручені не будуть.

Каміла Валієва допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях фігуристів. Згодом її допінг-проба дала позитивний результат. Справа вирішувалася в Спортивному арбітражному суді, який закрив на допінг очі. Втім, Міжнародний олімпійський комітет досі не вручив росіянам медалі.

Рішення Спортивного арбітражного суду в світі спорту не зрозуміли. Зокрема американський фігурист назвав росіян брудними шахраями.

Тим часом блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання.

А українська фігуристка, навпаки, підтримала Валієву.