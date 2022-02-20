Олімпіада-2022. Україна повторила результат 1998 року

У Пекіні підійшли до завершення зимові Ігри

На Олімпіаді в Пекіні пролунала фінальна сирена в матчі за «золото» хокейного турніру. Перемогою збірної Фінляндії змагальна програма добігла кінця. Залишилося провести лише церемонію закриття.

Збірна України здобула в Пекіні Одну нагороду. Срібну медаль у лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко. Ця звитяга дозволила Україні стати однією з 29 країн, які їдуть з Китаю не з порожніми скарбничками. В медальному заліку наша команда посіла 25 місце. Таке ж місце наша команда займала й після Ігор-2006, коли здобула дві бронзові нагороди. З одним сріблом ми ж фінішували в далекому 1998-му.

Зимова Олімпіада в Пекіні стала восьмою національної команди.

1994 рік – 1 «золото», 1 «бронза»

1998 рік – 1 «срібло»

2002 рік – 0

2006 рік – 2 «бронзи»

2010 рік – 0

2014 рік – 1 «золото», 1 «бронза»

201 рік – 1 «золото»

2022 рік – 1 «срібло»

Медальний залік, як і в Пхенчхані-2018, виграла Норвегія.

Де і коли дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор