Олімпіада-2022. Українська діаспора показала відео хокейного матчу львів’ян з американцями

75 років тому українські хокеїсти розгромили американців у таборі переміщених осіб

На Олімпіаді в Пекіні залишилося провести два матчі. В зустрічі за «бронзу» зустрінуться Словаччина й Швеція, у фіналі – Фінляндія та ОКР (Олімпійського комітету Росії).

До вирішальних матчів Ігор-2022 «Архіви Діаспори» показали унікальне відео 1947 року. На ньому – українська хокейна команда «Лев» у таборі переміщених осіб у німецькому місті Міттенвальд. Ці кадри є частиною фільму режисера з діаспори Богдана Солука «У таборах втікачів у Німеччині».

Команду створили з ініціативи Омеляна Бучацького, який був гравцем львівської «України». Остання у 1942 році виграла два міжнародні хокейні турніри.

Добре зіграним у Львові складом команда «Лев» спочатку громила суперників з інших таборів, а пізніше й німецькі професійні команди. З іноземними – «леви» зіграли вісім матчів.

«Ми хотіли творити історію українського хокею!», — згадував учасник тих подій Олег Лисяк.

Суперниками українців у Міттенвальді стала збірна американських військових «Red Wings». Організовував матч особисто Бучацький. «Телеграми йшли до наших гравців із інших міст, –згадував Омелян, – вболівальники нашої команди, тобто цілий Міттенвальд, перестали говорити про від’їзд до Америки, а тільки й мріяли про перемогу».

Бучацький згадує: «Американці, величезні під два метри зросту, твердо запанцеровані, жували свої гумки і посміхалися. І їх посмішки дещо нас нервували, але ми повторювали собі: «Почекайте, «крилаті», зараз ми вам ті крила підріжемо»».

Того дня українська команда у складі Калитяка, Лисяка, Бучацького, Марковського, Світенка, Цимбалістого, Дицьо та воротаря Шкляра розгромила «Red Wings» з рахунком 10:1.

Після 1949-го команда «Лев» поступово припинила брати участь у змаганнях. Українські спортсмени емігрували до США, Канади, Франції, а Омелян Бучацький – до Австралії.

Спорт у таборах переміщених осіб не лише гуртував людей, а й давав змогу вижити. Це була нагода ідентифікувати себе за національною ознакою на міжнародних змаганнях, не маючи своєї власної держави.