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    «Реал» поклав око на захисника «Шахтаря»

    Наступного літа Додо може опинитися в&nbsp;&laquo;Реалі&raquo;&nbsp; - «Реал» поклав око на захисника «Шахтаря»
    Наступного літа Додо може опинитися в «Реалі» 
    фото: ФК Шахтар

    Вартість трансферу Додо оцінюється щонайменше в 20 млн євро

    Мадридський «Реал» шукає заміну правому захиснику Дані Карвахалю. Не виключено, що на його місце прийде вінгер «Шахтаря» Додо. Про це повідомляє Goal з посиланням на Defensa Central.

    Додо добре проявив себе позаминулого року в Лізі чемпіонів, коли «Шахтар» двічі взяв гору над «Реалом» (2:0, 3:2). Восени 2021 року «гірники» знову зустрічалися з іспанським грандом і зазнали двох поразок (0:2, 0:5).

    За інформацію видання, яке розповсюдило інформацію про ймовірний перехід Додо в «Реал», трансфер може відбутися вже влітку цього року.

    У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів за «Шахтар», на його рахунку 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 20 млн євро. Втім, «гірники» за такі гроші провідних футболістів вже давно не продають.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Реал (Мадрид) Додо
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    «Реал» поклав око на захисника «Шахтаря»