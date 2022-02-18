«Реал» поклав око на захисника «Шахтаря»

Вартість трансферу Додо оцінюється щонайменше в 20 млн євро

Мадридський «Реал» шукає заміну правому захиснику Дані Карвахалю. Не виключено, що на його місце прийде вінгер «Шахтаря» Додо. Про це повідомляє Goal з посиланням на Defensa Central.

Додо добре проявив себе позаминулого року в Лізі чемпіонів, коли «Шахтар» двічі взяв гору над «Реалом» (2:0, 3:2). Восени 2021 року «гірники» знову зустрічалися з іспанським грандом і зазнали двох поразок (0:2, 0:5).

За інформацію видання, яке розповсюдило інформацію про ймовірний перехід Додо в «Реал», трансфер може відбутися вже влітку цього року.

У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів за «Шахтар», на його рахунку 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 20 млн євро. Втім, «гірники» за такі гроші провідних футболістів вже давно не продають.