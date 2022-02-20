Шестиразова чемпіонка світу не здобула жодної медалі на Олімпіаді

Легендарна американка Шиффрін проїхала повз медаль в останніх змаганнях гірськолижників

Одна з головних фавориток на перемоги в змаганнях гірськолижників на Іграх-2022 американка Мікаела Шиффрін стала головним розчаруванням Олімпіади. Легендарна спортсменка не здобула в Пекіні жодної медалі.

В останній змагальний день Ігор 20 лютого збірна США залишилася без медалі у змішаних командних змаганнях. Раніше Мікаела не фінішувала у першій спробі у слаломі та гігантському слаломі. У супергіганті вона посіла 9 місце, у швидкісному спуску – 18-те. У суперкомбінації американка знову не змогла фінішувати у слаломі.

26-річна Шиффрін – дворазова олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу, триразова володарка Кубка світу в загальному заліку, багаторазова переможниця етапів Кубка світу.

Командні змагання гірськолижників виграла Австрія. Друге й третє місця посіли Німеччина і Норвегія.

Раніше став відомий переможець медального заліку Олімпіади.