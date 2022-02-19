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    Став відомий переможець медального заліку Олімпіади

    Збірна України в медальному заліку посідає 24 місце - Став відомий переможець медального заліку Олімпіади
    Збірна України в медальному заліку посідає 24 місце
    фото з відкритих джерел

    За день до завершення Ігор-2022 збірна Норвегії стала недосяжною для конкурентів

    Зимові Олімпійські ігри у Пекіні завершуються 20 лютого, але вже за день став відомий переможець медального заліку. Збірна Норвегії стала недосяжною для конкурентів. Розрив між нею і Німеччиною, яка йде другою, складає чотири золоті нагороди і, враховуючи кількість претендентів від їхніх команд на медалі в останній день змагань, то першим місцем вона вже не поступиться.

    Збірна України завершила боротьбу за медалі 18 лютого. В змаганнях, які залишилися, наших представників немає.

    Медальний залік Олімпіади

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    Раніше стало відомо ім'я прапороносця збірної України на церемонії закриття Олімпіади.

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    Теги: Олімпіада Збірна України
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    Став відомий переможець медального заліку Олімпіади