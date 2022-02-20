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    Тренер Фінляндії «добив» Росію після матчу

    Мікко Маннер зганьбив росіян після того, як збірна Фінляндії обіграла їх у фіналі хокейного турніру Олімпіади - Тренер Фінляндії «добив» Росію після матчу
    Мікко Маннер зганьбив росіян після того, як збірна Фінляндії обіграла їх у фіналі хокейного турніру Олімпіади
    фото: Reuters

    «Це була найлегша гра в Пекіні» – тренер фінів

    Тренер збірної Фінляндії з хокею Мікко Маннер вирішив добити своїм висловом росіян після фінального матчу на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

    Нагадаємо, останнього дня зимової Олімпіади фіни обіграли команду «Олімпійського комітету Росії» 2:1, уперше ставши олімпійськими чемпіонами з хокею.

    За словами Маннера, його команда навіть не спітніла.

    «Фінальний виступ видався для нас найлегшим з усіх на Олімпіаді. Картина гри була такою, що сьогодні ми володіли ініціативою, а майстерність росіян так і не виявилася», – наводить видання Yle слова Маннера.

    До слова, фіни присвятили перемогу над Росією українцям.

    Як повідомлялося, чоловіча збірна Фінляндії обіграла збірну «Олімпійського комітету Росії» з рахунком 2:1 у фінальному матчі хокейного турніру Олімпійських ігор у Пекіні.

    Фінляндія вперше в історії виграла золоті медалі у хокеї. Раніше фіни двічі вигравали срібні нагороди і сім разів бронзові.

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    Теги: Фінляндія хокей тренер
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    Тренер Фінляндії «добив» Росію після матчу