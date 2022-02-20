Тренер Фінляндії «добив» Росію після матчу

Мікко Маннер зганьбив росіян після того, як збірна Фінляндії обіграла їх у фіналі хокейного турніру Олімпіади

«Це була найлегша гра в Пекіні» – тренер фінів

Тренер збірної Фінляндії з хокею Мікко Маннер вирішив добити своїм висловом росіян після фінального матчу на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Нагадаємо, останнього дня зимової Олімпіади фіни обіграли команду «Олімпійського комітету Росії» 2:1, уперше ставши олімпійськими чемпіонами з хокею.

За словами Маннера, його команда навіть не спітніла.

«Фінальний виступ видався для нас найлегшим з усіх на Олімпіаді. Картина гри була такою, що сьогодні ми володіли ініціативою, а майстерність росіян так і не виявилася», – наводить видання Yle слова Маннера.

До слова, фіни присвятили перемогу над Росією українцям.

Як повідомлялося, чоловіча збірна Фінляндії обіграла збірну «Олімпійського комітету Росії» з рахунком 2:1 у фінальному матчі хокейного турніру Олімпійських ігор у Пекіні.

Фінляндія вперше в історії виграла золоті медалі у хокеї. Раніше фіни двічі вигравали срібні нагороди і сім разів бронзові.

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