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    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади

    Олімпіада завершена. На світлині&nbsp;&ndash; Пекін передає естафету Мілану й Кортіні, де пройдуть Ігри 2026 року - У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    Олімпіада завершена. На світлині – Пекін передає естафету Мілану й Кортіні, де пройдуть Ігри 2026 року
    фото: olympics

    XXIV Олімпійські ігри стали історією

    Океан емоцій і море розчарувань, які супроводжували Олімпійські ігри в Пекіні, стали історією. 14 днів запеклих змагань визначили світового лідера в зимових видах спорту. Медальний залік виграла крихітна Норвегія. Країна, де населення ледве перевищує 5 млн людей, зуміла здобути рекордну кількість нагород. До цих Ігор 16 золотих медалей не вигравала жодна збірна.

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    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади
    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади

    Українці також не були чужими на цьому святі життя. Хоч одна медаль, але в скарбничці нашої команди. Врятував збірну лижний акробат Олександр Абраменко, який здобув «срібло». На наступній Олімпіаді, яка 2026 року відбудеться в Мілані та Кортіні, уславлений фристайліст вже не виступатиме – не дозволить вік. Не буде олімпійських чемпіонок Олени Білосюк і сестер Семеренко. Висококласних фігуристів і лижників, бобслеїстів і саночників, хокеїстів і ковзанярів уже немає. Що наша країна представить світу за чотири роки – загадка.

    Втім, попереду є чотири роки. Будемо сподіватися, що наші спортсмени не будуть в Італії статистами.

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    Теги: Олімпіада Норвегія Валентина Семеренко Олександр Абраменко
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    У Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади