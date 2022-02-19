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    Вихованець Білодіда здобув яскраву перемогу на турнірі «Великого шлема» з дзюдо (відео)

    Артем Лесюк здобув першу велику перемогу в кар'єрі - Вихованець Білодіда здобув яскраву перемогу на турнірі «Великого шлема» з дзюдо (відео)
    Артем Лесюк здобув першу велику перемогу в кар'єрі
    фото: ukrainejudo

    Артем Лесюк приніс першу перемогу в престижній серії дзюдоїстів вперше за останні шість років

    Дзюдоїст Артем Лесюк став переможцем турнирі «Великого шлема» з дзюдо, який проходить в Ізраїлі. Вихованець Геннадія Білодіда, який, зокрема, тренує й дочку, бронзову призерку Олімпіади в Токіо Дар’ю, у фіналі здолав казаха Бауиржана Нарбаєва. Артем провів прийом в середині сутички та іппоном здобув перемогу. Лесюк виступає в категорії 60 кг.

    Останнім переможцем турніру «Великого шлема» був Яків Хаммо у 2016 році.

    Перемагала в цій престижній серії й Дар’я Білодід. Їй не було рівних на етапі в Парижі 2020 року.

    25-річний Артем Лесюк раніше перемагав на Кубку Європи серед молоді. На дорослому рівні – це перший для нього великий успіх.

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    Теги: дзюдо Артем Лесюк Геннадій Білодід
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    Вихованець Білодіда здобув яскраву перемогу на турнірі «Великого шлема» з дзюдо (відео)