Україна суттєво збільшила закупки пального у Росії

У січні майже на третину зросли поставки пального в Україну із країни-агресора

Україна нарощує закупівлі пального у країни-агресора. За даними видання enkorr, у січні 2022 року постачання російського дизельного пального зросли майже на третину.

В перший місяць року російський дизель зайняв 30% українського ринку «важкого» пального. Ще 44% ринку контролювала Білорусь.

При цьому вітчизняний продукт зайняв лише приблизно 15% ринку. Тобто, приблизно 85% українського ринку дизельного пального займає імпорт. Левова частка цього імпорту йде із РФ та Білорусі.

Джерело: enkkor

Росія переважно нарощувала постачання через перевалочний термінал у Гомелі (Білорусь), з якого відвантаження в Україну в січні збільшилися більш ніж удвічі.

Крім компанії SNEL Energy, яка оперує паливом «Роснафти», суттєві обсяги спрямовує в Україну міжнародний трейдер Coral Energy, який постачає ресурси «Газпромнафти» й інших російських виробників.

У січні також стабільно працювала компанія «Гран Прі Ойл», що імпортує залізницею дизпальне компанії «Лукойл».

Тим часом ціни на пальне в Україні сягнули рекордного рівня: 15 лютого ціна бензину А-95 на деяких заправках піднялася до 36,75 грн/л. А дизельне пальне подорожчало до 36,07 грн/л. Скільки коштує пальне у найпопулярніших мережах АЗС – дивіться за цим посиланням.

Подальший прогноз цін ще цікавіший. До кінця цього місяця ціни на пальне можуть сягнути 40 грн/л. Таку думку у коментарі виданню UBR висловив Дмитро Леушкин, директор мережі АЗС Prime.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках.

Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відбиваються на вартості пального. А у зв'язку із запровадженням в Україні державного регулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць.

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