Водіїв попередили про нові камери на дорогах. Де вони з’являться

В Україні запрацюють нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

З понеділка, 21 лютого, в Україні починають працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє Національна поліція.

Нові камери, які розсилатимуть «листи щастя», з’являться:

у Києві;

на Вінниччині;

на Сумщині;

в Закарпатті;

на Івано-Франківщині.

Адреси всіх камер, які працюють на дорогах України, можна знайти на сайті МВС за цим посиланням.

Які порушення фіксуватимуть камери

Поки що камери на дорогах фіксують виключно перевищення швидкості. Але вже у 2022 році мають з’явитися нові комплекси, які фіксуватимуть й деякі інші порушення правил дорожнього руху.

Нові розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофору. А це дасть їм можливість визначати порушників, які:

проїжджають на червоне світло;

люблять їздити смугою громадського транспорту;

виїжджають на зустрічну смугу там, де цього робити не можна.

Перші тестові комплекси з новими функціями запрацюють до квітня 2022 року.

Але встановленням «розумних» камер справа у 2022 році не обмежиться. На дорогах також мають з’явитися високотехнологічні комплекси, які вміють розпізнавати обличчя.

Точної дати, коли ці комплекси з’являться на дорогах, поки немає. Але необхідне для цього обладнання вже замовили. Про це свідчать дані про державні закупівлі на сайті «Прозорро». МВС має отримати обладнання вже до кінця 2021 року.

Нові покарання для водіїв

У Верховній раді зареєстровано проєкт закону, який можуть прийняти вже найближчим часом. У ньому описана нова система покарань водіїв за порушення правил дорожнього руху. Автори документу пропонують запровадити систему балів. Якщо водіїв за рік збирає певну кількість балів, у нього забирають права без рішення суду.

Без прав лишатимуться водії, які протягом року наберуть:

12 або більше балів;

вісім або більше балів, якщо мова йде про водіїв, що отримали водійське посвідчення менше року тому.

Проєкт закону про бали - не єдиний документ, який пропонує посилити відповідальність водіїв на дорозі. Ще минулого року народна депутатка Юлія Світлична зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який збільшує відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

Детально про обидва проєкти законів «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.