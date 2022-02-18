Білий дім розказав, хто стоїть за кібератакою на Україну

Російські кіберзлочинці проникли у військові мережі та інші критично важливі інфраструктурні мережі

Росія організувала збір даних для підготовки масштабної атаки

Заступниця радника Білого дому з національної безпеки Енн Нойбергер заявила, що за DDoS-кібератакою на банки і державні сайти України стоїть Росія. Вона додала, що російські хакери збирали розвіддані для підготовки масштабної атаки. Про це йшлося на брифінгу у Білому домі.

«Ми вважаємо, що російський уряд несе відповідальність за широкомасштабні кібератаки на українські банки на цьому тижні», – заявила Нойбергер.

За її словами, США мають інформацію, яка пов'язує інфраструктуру російської розвідки з великим обсягом даних, що передавалися на IP-адреси і домени в Україні. Вона уточнила, що російські кіберзлочинці проникли у військові мережі та інші критично важливі інфраструктурні мережі, щоб зібрати розвіддані і підготувати ґрунт для масштабної кібератаки.

Нойбергер додала, що США надали допомогу Україні в ліквідації наслідків DDoS-атаки. В результаті вплив хакерів на українські банківські державні структури виявився обмеженим.

Як відомо, кібератака на банки та урядові сайті, яку хакери здійснили 15 лютого, стала найбільшою в історії України.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

16 лютого тривала DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Додамо, що 16 лютого на українців здійснювалася хакерська атака через Facebook.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси.

Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.