Зрадники чи митці? Українці висловили своє ставлення до Лободи, Ані Лорак та Повалій

Війна з Росією та окупація частини українських територій, вочевидь, не є проблемою для чималої кількості українських митців

«Розважати їх там – усе одно, що виступати перед військами Гітлера»

Національний відбір пісенного конкурсу Євробачення закінчився скандалом через перемогу Аліни Паш, яка 2015 року відвідала окупований Крим. Це не перша історія такого штибу. У 2019 році на відборі перемогла Maruv, але згодом вона відмовилася представляти Україну на європейському конкурсі через умову більше не виступати у Росії-країні агресорі.

Війна з Росією та окупація частини українських територій, вочевидь, не є проблемою для чималої кількості українських митців. Чимало з них регулярно гастролюють і Росією, і навіть окупованими територіями. Вищезгадана Аліна Паш свій виступ в окупованому Криму пояснює тим, що якщо Крим – це Україна, ніхто не може заборонити їй їздити до України. Співак Іван Дорн, який активно гастролює РФ, у грудні 2021 року відповів критикам так: «Музика – більше, ніж політика, мистецтво — більше, ніж політика. Вони не мають меж. Я сам є усвідомлено українським виконавцем, який розширює культуру цієї країни».

Світлана Лобода так само представляла Україну на Євробаченні, тільки на 10 років раніше за Maruv. Ця виконавиця тепер всю війну активно працює на теренах держави-агресора і називає Росію «нашей страной». Після декількох гучних скандалів і зривів концертів на Заході України та в Одесі, Світлана на кілька років залишила Батьківщину у спокої і співала для росіян, проте зараз вона не полишає активні спроби повернути собі український ринок.

Однією з топ-зірок, яка теж проміняла Україну на Росію є й Ані Лорак. Практично весь час війна артистка проживає у Росії, але й вона тепер намагається організувати тур Україною. Ці намагання досі завершувалися скандалами через протести концертів з боку патріотів.

Українська влада вважає питання гастролей українців у Росії, скоріше, етичним питанням, тож юридично не втручається.

Чи потрібно карати українських артистів, які заробляють в Росії? Главком зібрав думки простих громадян.

Артем, безробітний

Зважаючи як. Можливо, фінансово, чому б ні? А чого вони катаються туди?

Наталя, прибиральниця

Ні. Раптом вони російськомовні й підтримують це. Ми завжди були російськомовними: українці, білорусу і хто ще – росіяни.

Діана, секретарка

Я думаю, у принципі, так, бо не підтримую таке.

Ганна, домогосподарка

Так, тому що це – зрада.

Анатолій, військовий

Я думаю, потрібно: держава воює. Це моя думка.

Ірина, пенсіонерка

Я навіть не знаю. З одного боку, це культура, а з іншого… Взагалі, напевне, потрібно. У нас зараз така обстановка в Україні, треба підтримувати свою державу.

Тетяна, пенсіонерка

Звісно. За зраду їх треба карати. За моїми поглядами, те, що вони там вступають і розважають оцих, рівносильно, як під час Великої Вітчизняної війни наші артисти виступали би у військах Гітлера.

Галина, пенсіонерка

Я думаю, так. Це ж Росія, вона агресор.

Василь, продавець

Хоча б морально чи матеріально. Кара — це голову або руку відрубати. Нашому ж відрубали руку за герб.

Раїса, хореографиня

Я думаю, ні. Мистецтво – це світове надбання. І я вважаю, ми маємо знати культуру всіх країн, не обов’язково тільки Росії. Артисти мають бути артистами й не лізти в політику.

Ірина, пенсіонерка

А я вважаю, якщо йде війна, то як можуть люди їздити в країну, яка воює з нами, яка напала на територію. Це нонсенс.

Ірина Кобець, для «Главкома»