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    Потужний шторм накрив Великобританію. Відео негоди

    Шторм завдав руйнівних наслідків інфраструктурі - Потужний шторм накрив Великобританію. Відео негоди
    Шторм завдав руйнівних наслідків інфраструктурі
    фото: PA MEDIA

    Атлантичний шторм «Юніс» валить дерева, перевертає катери та заважає посадці літаків

    Через атлантичний шторм «Юніс», який вирує у Британії та Ірландії, залишилися знеструмленими десятки тисяч будинків, було скасовано багато авіарейсів, а також пошкоджено дах лондонського стадіону «O2», повідомляє Reuters.

    Британська метеорологічна агенція попереджає про небезпечні наслідки шторму. Зазначається, що найбільше постраждав регіон Корнвел, а також узбережжя Вельсу, де понад 100 тис. людей залишилися без електрики після пошкодження ліній електромереж.

    У Лондоні ураганний вітер пошкодив дах стадіону «О2», де проходили масштабні концерти таких виконавців, як The Rolling Stones. Метеорологи відзначають, що швидкість вітру сягає 196 км на годину.

    Очевидці публікують у мережі відео руйнівного вітру, який буквально зносить людей із землі.

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    Через погодні умови скасовано більшість авіарейсів, а також залізничне сполучення та пороми, зокрема пором між Дувром та французьким портом Кале.

    Автор: The Telegraph

    Зазначається, що востаннє «червоний» рівень штормового попередження був у листопаді 2021 року. Міністр надзвичайних ситуацій Деміан Гіндз заявив, що для усунення руйнівних наслідків шторму залучать військових.

    Автор: Гнев Земли
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    Теги: Велика Британія шторм вітер негода Instagram
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    Потужний шторм накрив Великобританію. Відео негоди