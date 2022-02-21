У Вінниці відбувся військовий вишкіл для цивільних (фото, відео)

У навчаннях взяли участь понад 50 вінничан

20 лютого у Вінниці провели тренінг із військової підготовки для цивільних громадян. На чотирьох локаціях біля колишнього кінотеатру «Росія» інструктори вчили медицині, стрільбі, евакуації пораненого з червоної зони, а також як розбирати та збирати автомат, повідомляє «Вінницяінфо».

Півсотню вінничан, які прийшли на навчання, розділили на чотири команди. Кожна група зайняла свою позицію. Перед практичним навчанням, для усіх провели інструктаж. До речі, навчання проводили бійці полку «Азов».

На першій локації вінничан вчили розбирати і збирати автомат.

Автор: Вінниця. info

На другій локації – як проводити евакуацію пораненого з червоної зони. Застосовували різну техніку – медичні ноші ще з часів Другої світової війни, сучасні ноші, а також техніка перетягування людини на собі.

Автор: Вінниця. info

На третій локації вінничани могли навчитися базових навичок поводження зі зброєю. Взявши до рук макети автоматів, люди вчилися правильної постави, розворотів.

Автор: Вінниця. info

На третій локації люди навчалися надавати собі та іншим медичну допомогу при критичній кровотечі. Учасникам вишколу насамперед розповіли покроковий план дій із постраждалим.

Такі ж самі вишколи проходять у різних містах України під загальною тезою «Не панікуй. Готуйся!» Завдання – дати основні навики, які можуть людині знадобитися в екстремальній ситуації.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення в Україну.