Curiosity показав фото незвичної каменюки з Червоної планети

NASA зробило світлину дивного каменя на Марсі

Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), зробив нову фотографію на поверхні Червоної планети. На кадрі можна побачити камінь досить дивної форми. Про це пише пресслужба NASA.

Curiosity нині досліджує марсіанський кратер Гейла. Нещодавно марсохід надіслав дивне зображення каменя, який має незвичайну форму.

Враховуючи, що на Марсі колись була вода, ймовірно його гладкий зовнішній вигляд був сформований ще мільярди років тому під впливом рідини.

Нагадаємо, астрономи показали, який вигляд має зірка після вибуху (фото).

Раніше телескоп Hubble сфотографував «космічного дивака».

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