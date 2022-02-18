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    Meta вибула з першої десятки найдорожчих компаній у світі

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    Meta Марка Цукерберга (колишня Facebook) більше не&nbsp;входить у&nbsp;топ-10 найдорожчих компаній світу - Meta вибула з першої десятки найдорожчих компаній у світі
    Meta Марка Цукерберга (колишня Facebook) більше не входить у топ-10 найдорожчих компаній світу
    фото з відкритих джерел

    Ще у вересні 2021 року Meta була шостою за величиною компанією у світі

    Акції компанії Meta втратили вартості майже 40%, в результаті скоротилася і її капіталізація. З огляду на це вона вибула з першої десятки рейтингу найдорожчих компаній світу. Про це повідомляє Bloomberg.

    Донедавна Meta обіймала 6-те місце у топі, але 17 лютого компанія опустилась на 11 сходинку. Її місце у топі зайняла Tesla. Вартість Meta на цей день становила $565 млрд. Раніше капіталізація компанії перевищувала $1 трлн.

    Першу сходинку у топі займає Apple з капіталізацією $2,8 трлн, на другому місці Microsoft – $2,2 трлн. Трійку лідерів замикає саудівський нафтовий гігант Aramco – $2 трлн.

    У топ-10 також входять Alphabet, Amazon, Nvidia та холдинг Уоррена Баффета Bershire Hathaway.

    скріншот: Bloomberg

    скріншот: Bloomberg

    На початку лютого котирування Meta впали на постмаркеті більш ніж на 20% після публікації поганого звіту за 4 квартал 2021 року. Чистий дохід у порівнянні з минулим роком за цей період впав на 8,33%.

    Капіталізація корпорації Meta знизилася на $200 млрд. Щоденна активна аудиторія Facebook у 4 кварталі скоротилася вперше за 18-річну історію соцмережі до 1,929 млрд порівняно з 1,930 млрд у 3 кварталі.

    За останні півроку акції Meta впали на 41%.

    скріншот: Google фінанси

    скріншот: Google фінанси

    Головна причина – конкуренція з боку інших платформ, перш за все TikTok, сказав Цукерберг.

    Нагадаємо, Цукерберг втратив $29 млрд за день і вилетів із топ-10 багатіїв.

    Також Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт. Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проєкт. Але вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.

    Нещодавно американський мільярдер та розробник найпопулярнішої соціальної мережі у світі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook у Meta.

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    Теги: фінанси Facebook Meta
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    Meta вибула з першої десятки найдорожчих компаній у світі