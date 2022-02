Байден готує нове звернення: головна тема – Україна

Президент США Джо Байден знову виступить сьогодні ввечері з промовою щодо ситуації довкола України. Як повідомляє телеканал CNN, виступ американського лідера очікується близько 23:00 за київським часом.

Перед виступом Байден проведе переговори з союзниками. Відомо, що Байден надасть оновлену інформацію щодо нарощування Росією військових контингентів на кордоні з Україною.

Some big updates to the White House schedule today: President Biden will address the ongoing crisis in Ukraine at 4 p.m. following his call with allies at 2:30 p.m. and two top National Security Council officials will join Jen Psaki at the press briefing.