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    Британія пригрозила заборонити в'їзд російським олігархам

    Російські олігархи зазнають значних втрат у разі санкцій - Британія пригрозила заборонити в'їзд російським олігархам
    Російські олігархи зазнають значних втрат у разі санкцій
    фото з відкритих джерел

    Лізз Трасс наголосила, що санкції проти Росії вдарять по олігархах

    Міністерка закордонних справ Британії Лізз Трасс заявила, що можливі санкції проти Росії за вторгнення в Україну включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів. А також обмеження на ринках капіталів. Про це вона повідомила на Мюнхенській конференції з безпеки.

    «Реальність полягає в тому, що Росія хоче відмотати час назад, до 90-х років... Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно. Ми повинні проявити свої сильні сторони, тому що Росія розуміє силу», – зазначила Трас.

    За її словами, Росія повинна заплатити велику ціну в разі вторгнення Україну.

    «Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям, ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках», – додала міністерка.

    Як повідомлялося, Велика Британія погодила з країнами «Великої сімки» (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

    Як раніше повідомлялося, група сенаторів-республіканців внесла у верхню палату Конгресу США законопроєкт, що передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Також у законопроєкті передбачається додаткова підтримка України.

    Відзначається, що у нового законопроекту символічна абревіатура NYET (від російського «ні»), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory. У перекладі назва документа означає «Ніколи не поступатися територією Європи». Проект закону відразу підтримали в якості співавторів більше трьох десятків сенаторів-республіканців.

    Цей проект внесений після того, як переговори між демократами і республіканцями (вони в Сенаті в меншості) з приводу підготовки подібного двопартійного документа з новими санкціями проти Росії зайшли в глухий кут.

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    Теги: Росія санкції олігархи Велика Британія
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    Британія пригрозила заборонити в'їзд російським олігархам