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    Гімалайський йог 20 років «керував» рішеннями ексдиректорки фондової біржі Індії

    Читра Рамкрішна ухвалювала фінансові рішення під керівництвом йога - Гімалайський йог 20 років «керував» рішеннями ексдиректорки фондової біржі Індії
    Читра Рамкрішна ухвалювала фінансові рішення під керівництвом йога
    фото: bbc.com

    Посадовиця була «маріонеткою» духовного наставника

    Колишня виконавча директорка найбільшої фондової біржі Індії, Читра Рамкрішна, ухвалювала фінансові рішення під керівництвом свого духовного наставника – йога, який проживає в Гімалаях, повідомляє ВВС.

    Як оголосила за результатами свого розслідування Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI), Рамкрішна регулярно відправляла своєму гуру бізнес-плани, порядки денні засідань рад директорів та прогнози фінансових аналітиків.

    Рада з цінних паперів заявила, що це йог фактично керував фондовою біржею, а колишня директорка просто була «маріонеткою в його руках».

    Йог «керував» біржею 20 років

    SEBI стверджує, що Рамкрішна зустріла свого духовного гуру на березі річки Ганг приблизно 20 років тому. З того часу директорка, за її власними словами, «неодноразово зверталася до нього за порадою з багатьох особистих та професійних питань». При цьому вона не вважає, що зробила помилку.

    «Керівники вищої ланки часто звертаються за неформальними порадами до наставників, або великих фахівців у своїй галузі. Я вірила, що його керівництво допомагає мені краще вести справи», – заявила Рамкрішна.

    Особа йога невідома

    Рамкрішна пішла з посади директора біржі у 2016 році, пославшись на особисті причини. Тепер SEBI оштрафував її на 30 млн рупій (приблизно $400 тис).

    Про гуру невідомо нічого, крім того, що він живе десь у Гімалаях. SEBI намагалася відстежити IP-адреси, з яких йог надсилав електронні листи Рамкрішна, але безуспішно: виявилося, що ноутбуки ексголови біржі були утилізовані.

    Нагадаємо, в ОАЕ шахраї пограбували банк, клонувавши голос директора.

    Теги: Індія розслідування фінанси
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    Гімалайський йог 20 років «керував» рішеннями ексдиректорки фондової біржі Індії