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    Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України

    Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни - Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України
    Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни
    фото з відкритих джерел

    Індійським студентам радять зв'язатися з посольством

    Услід за низкою країн своє посольство з Києва до Львова через загрозу війни перевозить Індія. Своїх громадян вона просить покинути Україну негайно.

    «Зважаючи на високий рівень напруженості та невизначеності щодо ситуації в Україні, усім індійським громадянам, чиє перебування не є необхідним, і студентам рекомендовано тимчасово залишити Україну. Для своєчасного виїзду можна використати комерційні та чартерні рейси», – зазначили в заяві.

    Індійські дипломати, які працюють в Україні, вже вдруге просять своїх громадян покинути нашу країну

    Індійські дипломати, які працюють в Україні, вже вдруге просять своїх громадян покинути нашу країну

    Індійським студентам радять зв'язатися з працівниками відомства, а також стежити за оновленнями на сайті та у соцмережах посольства. Індійські дипломати, які працюють в Україні, вже вдруге просять своїх громадян покинути нашу країну.

    Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

    Нагадаємо, кілька днів тому посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві.

    Як відомо, Італія прийняла рішення щодо роботи свого посольства у Києві. А ще Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві.

    Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж.Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

    До слова, ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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    Теги: Індія посольство небезпека
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    Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України