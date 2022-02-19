«Із вчора не їли, не спали»: жителі Донбасу розповіли про евакуацію в РФ (відео)

У Росії «переселенців» зустріли не надто гостинно

У російському Таганрозі евакуйованих із «Л/ДНР» жителів досі нікуди не поселили. Про це йдеться у відео телеканалу «Дождь».

У готелі, куди скерували мешканців із Донбасу, черги. Поселення не відбувається, люди скаржаться, що місць нема.

«Вистояли чергу на заселення, а сказали, що місць нема. Мовчать, ходять, окремо на список записують і там оформляють. Нас соцзахист прислав сюди, ми не самовільно приїхали», – обурюється одна з евакуйованих.

У так званому «соцзахисті» людям видали папірці з адресами, де їх чекатимуть на поселення. Однак насправді приймати їх там не поспішають.

«Об’їхали всі адреси, які нам видали, куди можна заселитися, ніде немає місця. Ми приїхали з Макіївки, з трьома дітьми. З учорашнього вечора не спали й не їли», – розказала інша жінка.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО, яких вивезли до Ростовської області, скаржаться, що їх кинули. Для них немає місця, вони вже добу на вулиці з дітьми.

До слова, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, вчора у Росію прибули перші автобуси з евакуйованими з Донбасу

Читайте також: