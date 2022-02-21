Вибори у Франції. Стало відомо, чому Макрон ще не оголосив про другий термін
Увага європейських лідерів прикута до ситуації навколо України
Президент Франції Еммануель Макрон відклав висунення своєї кандидатури на пост президента. Як повідомляє BFM TV, таке рішення чинного глави Франції пов'язують з кризою в Україні.
У ЗМІ заявили, що головним пріоритетом зараз для Макрона є стабілізація ситуації в Україні, тому він відклав свою виборчу кампанію.
«Враховуючи численні телефонні розмови між Сполученими Штатами і Росією, здається, що пріоритетом президента є припинення українського конфлікту. Оголошення його кандидатури в президенти відкладається», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що чергові президентські вибори у Франції відбудуться 10 квітня 2022 року. Еммануель Макрон поки що офіційно не оголошував про свою участь, але французькі соціологи віддають йому перемогу в першому та другому турі виборів.
Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон організовує проведення саміту Путіна та Байдена. Президент США Джо Байден зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним, якщо не станеться повномасштабного вторгнення до України. Така сама умова названа для зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
У неділю Макрон двічі дзвонив Путіну. Відомо, що друга розмова Макрона і Путіна тривала годину.
Зазначимо, що 20 лютого президент Франції провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За останню добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джозефом Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
До слова, Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин. Зауважимо, Макрон подзвонив Зеленському відразу після розмови з Путіним.
До слова, згідно з заявою очільника бритаанського уряду Бориса Джонсона і Макрона, найближчий тиждень буде найважливішим для врегулювання ситуації в Україні.
Також Британія і США готують жорсткі санкції для російських бізнесменів.
Тим часом 20 лютого американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. На північний захід від Білгорода спостерігаються численні нові розгортання російських сил на місцевості.