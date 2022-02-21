МЗС Росії оздобило свій твіттер «магічною» датою

22 лютого західні розвідки називають ймовірним днем вторгнення РФ до України

На офіційній сторінці Міністерства закордонних справ РФ у соцмережі Twitter з’явилося нове фото профілю. Воно нараазі являє собою стилізоване зображення на основі «магічної» дати 22.02.2022.

Відзначимо, що це справжній акаунт російського зовнішньополітичного відомства. На ньому є верифікація адміністрації соцмережі, він має позначку «Державний орган».

Профіль ведеться з 2011 року. Наразі на ньому понад 1 млн підписників.

Таке зображення в профілі міститься не лише в російськомовній версії твітеру МЗС РФ, а на його акаунтах англійською, іспанською та арабською мовами.

Тим часом у Twitter з’явилася фейкова сторінка Збройних сил. Генштаб підозрює Росію.

Як відомо, 22 лютого 2022 року називається вірогідною датою імовірного нового наступу армії РФ на Україну.

Згідно з непідтвердженими даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу.

Також ЗМІ повідомляють, що російське командування отримало наказ про напад на Україну.

Водночас міністр оборони України заявляє, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає – Резніков.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін вже прийняв рішення щодо України.

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