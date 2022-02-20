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    На грузинському телеканалі підтримали Україну: зворушливе відео

    Грузинська ведуча заговорила в ефірі українською - На грузинському телеканалі підтримали Україну: зворушливе відео
    Грузинська ведуча заговорила в ефірі українською
    фото: скріншот із відео

    Ведуча в прямому ефірі заговорила українською мовою

    Грузія, яка також стала жертвою російської агресії, висловила підтримку українському народу. В ефірі одного з грузинських телеканалів ведуча сказала, що країни мають спільного ворога, і це – Росія. Відповідне віео на своїй сторінці у Facebook опублікував Остап Яриш.

    Слова підтримки пролунали на телеканалі Mtavari Arkhi. Його ведуча в прямому ефірі заговорила українською мовою.

    «У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми, як ніколи, разом. І тільки разом обов’язково переможемо», – наголосила ведуча.

    Раніше знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України. Своє звернення вони озвучили українською.

    На тлі звернення звучав гімн України, а учасники акції розмовляли українською.

    Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.

    Теги: Росія Грузія активісти Facebook стадіон Ніно Катамадзе час гімн
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    На грузинському телеканалі підтримали Україну: зворушливе відео