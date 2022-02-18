«Пацан сказал – пацан сделал»: Лавров на свій манер звернувся до США (відео)

Лавров зазначив, що Москва домагатиметься, аби США та НАТО виконували «прийняті на себе зобов'язання» з безпеки

Лавров «Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття – «пацан сказав – пацан зробив».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у властивій російській владі манері спілкування закликав Захід до діалогу про безпеку словами «пацан сказав – пацан зробив». Відповідна заява прозвучала в інтерв'ю Лаврова пропагандистському телеканалу RT, яке цитують російські ЗМІ.

«Будемо добиватися, щоб усе було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття –«пацан сказав – пацан зробив». Принаймні, «поняття» повинні дотримуватися і на міжнародному рівні», – заявив Лавров.

Лавров зазначив, що Москва домагатиметься, аби США та НАТО виконували «прийняті на себе зобов'язання» з безпеки та «надані Росії обіцянки» у зв'язку з цим.

«Повторю, ми зацікавлені в тому, щоб докладніше пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками. Тим більше, що письмові зобов'язання глав держав та урядів, які вимагають від натовців враховувати наші інтереси повною мірою, не кажучи про усні гарантії, про які президент Росії Володимир Путін неодноразово згадував, виявляється, нічого не варті. Так справа не піде», – сказав Лавров.

Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: «Нравится-не нравится – терпи, моя красавица!» Це перефраз уривку з пісні російського гурту «Красная плесень», в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це «невеликий перебір»: «Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація».