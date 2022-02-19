Представники збройних сил Литви та Латвії прибули до Білорусі – спостерігатимуть за навчаннями

Військові спостерігатимуть за розгортанням бойових дій у рамках навчання

До Білорусі прибули представники збройних сил Латвії та Литви для спостереження за білорусько-російськими навчаннями «Союзна рішучість-2022». Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

«Відповідно до запрошення, надісланого міністерством оборони, до Республіки Білорусь прибули представники збройних сил Латвійської Республіки та Литовської Республіки для спостереження за білорусько-російським навчанням «Союзна рішучість-2022», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 19 лютого спостерігачі відвідають 230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (в районі міста Барановичі Брестської області, приблизно за 120 км від кордону України), де «зможуть спостерігати за розгортанням бойових дій у рамках навчання».

14 лютого Україна та Білорусь домовились про візити військових аташе на навчання «Заметіль» та «Союзна рішучість».

10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Союзна рішучість», що триватимуть до 20 лютого. У рамках цих навчань Москва перекинула чимало військових разом з технікою на територію Білорусі. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Водночас 18 лютого ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії.

Як відомо, російські терористи сьогодні обстріляли 20 населених пунктів. Від початку доби й станом на 14 годину російські бойовики на Донбасі здійснили 45 обстрілів.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

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