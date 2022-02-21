Путін терміново скликає Радбез РФ

Сьогодні у Путіна заплановано кілька міжнародних телефонних розмов

Президент Російської Федерації Володимир Путін у понеділок, 21 лютого, збирає позапланове засідання Радбезу РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився озвучити журналістам тему Радбезу. За його словами, йдеться про «нерегулярне» засідання Радбезу країни. Про це Пєсков сказав, відповідаючи журналістам, чи це буде екстрене засідання Радбезу чи регулярне.

«Це – це велика Рада безпеки», – сказав Пєсков представникам ЗМІ.

За його словами, також на понеділок, 21 лютого, у Путіна заплановано кілька міжнародних телефонних розмов.

Як відомо, сьогодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Також міністр повідомив, що Україна спостерігає за російськими підрозділами, які нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч осіб.

Також Резніков назвав дату, коли стануть зрозумілі наміри РФ. Резніков зазначив, що Україна стежитиме за засіданням Державної Думи РФ у середу, 22 лютого – там, найімовірніше, вирішуватиметься питання про визнання ОРДЛО «незалежними республіками». Як зазначає міністр оборони, якщо в Кремлі наважаться на це, то далі буде вихід Росії з Мінських угод.

Сьогодні на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ РФ у соцмережі Twitter з’явилося нове фото профілю. Воно наразі являє собою стилізоване зображення на основі «магічної» дати 22.02.2022.

Додамо, що Білий дім назвав умову для зустрічі Байдена та Путіна. Байден зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним, якщо не станеться повномасштабного вторгнення до України.

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