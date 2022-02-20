Путін вже прийняв рішення щодо України – Блінкен

США сподіваються на дипломатичні способи впливу на російського диктатора

Сполучені Штати Америки розраховують на дипломатичне розв’язання конфлікту щодо загострення ситуації на Донбасі. Водночас вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже прийняв рішення. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми вважаємо, що президент Путін прийняв рішення, але поки танки не покотяться... ми використовуватимемо кожну можливість і хвилину, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще запобігти «російському вторгненню», – заявив Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна та лідера Франції Еммануеля Макрона. Сторони порушили питання загострення ситуації на Донбасі та домовились спробувати досягти припинення вогню.

Президенти домовилися, що дипломатична робота повинна дозволити просуватися вперед на основі останніх переговорів із залученням усіх зацікавлених сторін (європейців, союзників, росіян та українців) для досягнення, при дотриманні умов, зустрічі на найвищому рівні з метою визначити новий порядок миру та безпеки в Європі. Для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснювати всі корисні дії для уникнення ескалації, зниження ризиків і збереження миру.

Сторони домовились працювати над організацією зустрічі тристоронньої робочої групи щодо ситуації в Україні в найближчі години.

У суботу Макрон вже провів телефонну розмову з Зеленським. Пізніше український лідер повідомив, що обговорювалося загострення ситуації в Донбасі, а також способи політико-дипломатичного врегулювання обстановки.

Читайте також: