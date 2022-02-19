Росія боїться розміщувати біженців з окупованого Донбасу у туристичних регіонах

Російські чиновники не хочуть зривати сезон через евакуйованих із «ДНР» та «ЛНР»

Глава Росспоживнагляду запропонувала не розміщувати евакуйованих жителів Донбасу в Краснодарському і Ставропольському краях, оскільки там скоро почнеться курортний сезон. У зв'язку з напливом біженців є ризик для епідеміологічної ситуації, передає «Інтерфакс» з посиланням на заяву Ганни Попової.

Із такою пропозицією російська чиновниця звернулася до т.в.о. голови МНС Олександра Чупріяна у зв'язку з тим, що скоро в цих регіонах почнеться курортний сезон.

«Якщо можна і колеги готові прийняти в інших місцях. Але Краснодарський край і, можливо, Ставропольський край поки залишити без залучення у цю систему», – сказала вона на нараді за участю Чупріяна.

Глава Росспоживнагляду також зазначила, що по всій Росії будуть посилені протиепідемічні заходи через велику кількість евакуйованих жителів «ДНР» і «ЛНР».

«Враховуючи те, що 90% тих, хто вже перетнув кордон, поза зоною нашого контролю. Це люди, які роз'їхалися по інших містах і регіонах. Тому ризики епідеміологічні, безумовно, є», – сказала вона.

Нагадаємо, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

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