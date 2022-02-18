«Російська криза». Глава МЗС Німеччини закликала змінити назву ситуації навколо України

Анналена Бербок наголосила, що поведінка Росії ставить під питання архітектуру безпеки усієї Європи

Німеччина вкотре закликала Росію негайно відвести свої війська від українських кордонів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликала уточнити формулювання та називати кризу у Східній Європі «російською», а не «українською», повідомляє Der Spiegel.

«Введення російських військ це абсолютно неприйнятна загроза. Не лише по відношенню до України, а й по відношенню до всіх нас та нашої архітектури безпеки в Європі. Тому ця криза не є українською. Це російська криза», – заявила Бербок.

Вона також закликала Росію негайно відвести свої війська від українських кордонів, інакше буде запроваджено «безпрецедентні» санкції.

«Ми сповнені рішучості щодо заходів, що готуються на випадок, якщо Росія вживе дій проти України. У разі інтервенції будуть безпрецедентні санкції», — сказала міністерка і додала, що йдеться про політичні, фінансові та економічні наслідки для Росії.

При цьому вона наголосила, що не хотіла б такого розвитку подій і підтвердила готовність до серйозного діалогу з Москвою з питань безпеки та миру в Європі.

Бербок зазначила, що вони виступають за територіальну цілісність та суверенітет України.

Експерти оприлюднили список російських ЗМІ, які жахають фейками про події на сході України.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

Читайте також: