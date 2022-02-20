Штаб Тихановської вимагає негайно вивести російські війська з Білорусі

Білоруські демократичні сили вимагають, щоб питання розміщення військ Росії у Білорусі було винесено на розгляд Ради Безпеки ООН

Білоруські демократичні сили вимагають негайного виведення російських військ з Білорусі і будуть добиватися, щоб це питання було винесено на розгляд Ради Безпеки ООН.

«Лукашенко втратив самостійність у прийнятті рішень. Адже через нього Білорусь втрачає суб'єктність, а білоруси – контроль над власною країною», – заявили в офісі лідера демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської у зв'язку з рішенням залишити російські війська в Білорусі і після офіційного закінчення спільних навчань 20 лютого.

В офісі Тихановської підкреслюють, що збереження російських військ у Білорусі порушує білоруську конституцію, міжнародне право, ставить під загрозу безпеку білорусів і всього регіону.

«Білорусь втягують у чужу війну і перетворюють на країну-агресора. Лукашенко розплачується за підтримку Кремля суверенітетом – і зараз ми бачимо наслідки», – йдеться в заяві.

Демократичні сили Білорусі вимагатимуть, щоб це питання було винесено на розгляд Ради Безпеки ООН.

«Ми вже направили листи в країни ЄС з пропозиціями нових сильних санкцій, які б'ють по режиму, а не по людях. Ми проведемо консультації з сусідами, Європейським Союзом, США і Великобританією», – зазначили в офісі Світлани Тихановської.

Нагадаємо, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Союзна рішучість», що триватимуть до 20 лютого. У рамках цих навчань Москва перекинула чимало військових разом з технікою на територію Білорусі. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних

Спільні військові навчання Росії та Білорусі мали завершитися 20 лютого. Проте Олександр Лукашенко та Володимир Путін вирішили продовжити їх через «загрозу на кордонах».

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