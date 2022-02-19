Слідчі Росії порушили справу про обстріл Ростовської області нібито з території України

Російська пропаганда використовує фейкові обстріли для загострення ситуації

Слідчі Росії порушили кримінальну справу за фактом фейкового обстрілу прикордонної території Ростовської області нібито з боку України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області з боку українських воєнізованих формувань», – повідомили в СК.

Нагадаємо, за даними СБУ, бойовики планують здійснити на окупованій території серію терористичних актів, щоб у подальшому звинуватити у них Україну. Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд. Насправді ж повідомлення про те, що снаряд розірвався у Ростовській області, публікували ще 1 серпня 2014 року.

Фейк про снаряд - не єдиний, який розганяє путінська пропаганда. У російських та сепаратистських ЗМІ давно і активно мусується тема про «імовірність використання Україною хімічної зброї проти «Республіки Донбасу» зберігається». Ба більше: «сили Києва активно ведуть тренування відповідних підрозділів», стверджує заступник начальника Управління так званої Народної міліції ДНР Едуард Басурін, посилаючись на дані розвідки. Крім того, заразі в Росії розганяються панічні ідеї, що США через створені в Україні, Грузії та Казахстані лабораторії хоче «закинути» в Росію якусь хворобу.

Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает» опублікував інформацію про вибух, що стався на одній з ділянок газопроводу, який прокладено на околицях міста. Місцеві мешканці повідомляють, що у Каміннобродському районі окупованого Луганська злетіла у повітря газова заправка. На місці події розпочалася серйозна пожежа.

За даними російських ЗМІ, у Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону виявили місце розриву вже другого за день снаряду – імовірно від системи «Град».

«Виявлено ще одне місце розриву снаряда у районі станиці Мітякінської Тарасівського району. Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи «Град», – йдеться у розповсюджуваних повідомленнях.

Тим часом, Народна міліція самопроголошеної Донецької народної республіки опублікувала нібито «плани наступу» Збройних сил України на «ЛНР» та «ДНР». Інформацію вдалося дістати розвідслужбам «ДНР», стверджує офіційний представник народної міліції «республіки» Едуард Басурін.

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