Суд Праги дозволив відправити у Київ росіянина, який захоплював Крим

Суд дав захисту громадянина Росії Олександра Франчетті тиждень на ознайомлення з матеріалами справи

Суд дав захисту громадянина Росії Олександра Франчетті тиждень на ознайомлення з матеріалами справи

Чехія незабаром може видати Україні «зеленого чоловічка», який брав участь в окупації Криму

Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, який активно брав участь в окупації Криму. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Водночас відомо, сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення у Верховному суді.

Крім того, останнє слово у цій справі матиме міністр юстиції Чехії.

Хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, підкреслив Перебийніс, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення Фрачетті до відповідальності за свої злочини.

Олександр Франчетті був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія. Фото: Миротворець

Франчетті був затриманий минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців.

В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією.

За кілька днів до початку російської операції з окупації півострова він очолював угруповання «Північний вітер», яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось «екстремістських груп».

Сам Франчетті розповідав, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Торік Росія благала Чехію не видавати «зеленого чоловічка» Україні.