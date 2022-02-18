Суд Праги дозволив відправити у Київ росіянина, який захоплював Крим
Чехія незабаром може видати Україні «зеленого чоловічка», який брав участь в окупації Криму
Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, який активно брав участь в окупації Криму. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
Водночас відомо, сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення у Верховному суді.
Крім того, останнє слово у цій справі матиме міністр юстиції Чехії.
Хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, підкреслив Перебийніс, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення Фрачетті до відповідальності за свої злочини.
Франчетті був затриманий минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців.
В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією.
За кілька днів до початку російської операції з окупації півострова він очолював угруповання «Північний вітер», яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось «екстремістських груп».
Сам Франчетті розповідав, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.
Торік Росія благала Чехію не видавати «зеленого чоловічка» Україні.