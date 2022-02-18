У Чорногорії зірвався марш на підтримку України через погрози

Проведення ходи на підтримку України ініціювало посольство України в Чорногорії

Через погрози та попередження про провокації у Чорногорії вирішили перенести Марш єднання на підтримку України. Він мав би відбутися 19 лютого. Про це розповів консул України Михайло Шматов.

За словами Шматова, після опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною в Чорногорії надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій.

«З метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, з метою забезпечення безпеки всіх учасників маршу, було прийнято рішення щодо перенесення дати заходу, яка буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів відповідно до ст. 10 закону Чорногорії «Про публічні зібрання», – повідомив Шматов.

Проведення ходи на підтримку України ініціювало посольство України в Чорногорії.

Після цього посольство РФ у Чорногорії попросило МЗС країни посилити охорону їхньої будівлі у зв’язку з проведенням маршу, а МЗС РФ обурилось через хештег «Росію має бути знищено» у дописі Шматова із анонсом маршу. Речниця Марія Захарова натякнула, що проти російського посольства «виношують агресивні плани».

Нагадаємо, днями колишні глави держав Європи та Близького Сходу підписали заклик на захист України.

Сьогодні у варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні. Також, ввечері 17 лютого відбулася акція «Варшава солідарна з Україною», у якій взяли участь мер Варшави Рафал Тшасковський, політики багатьох партій і громадських організацій.

Також, знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України.