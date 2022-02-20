У Москві затримали пікетувальників проти війни в Україні (фото, відео)

Одному із затриманих – 80 років

У Москві на Пушкінській площі затримали кількох правозахисників, які вийшли на одиночні пікети проти війни з Україною. Серед них Лев Пономарьов, Михайло Кригер, Юрій Самодуров. У пікетувальників були плакати «Школи та лікарні замість бомб та снарядів», «Руки геть від України», «Геть, владо чекістів», «Росія, не чіпай Україну», «Ні» війні з Україною», «Свободу українським політв'язням». Про це інформує телеграм-канал Sota.

«Леву Олександровичу 80 років. Цей арешт – справжнє позорище», – пише голова штабу Андрія Пивоварова Тетяна Усманова.

Як повідомляє ОВС-Інфо, Пономарьова, Михайла Кригера та Михайла Удімова доставили до ВП «Тверської». Юрія Самодурова, Миколу Рекубратського та Ольгу Мазурову – до ВП «Міщанський». Ганну Кречетову та Олександра Мацкевича доставили до ОВС «Якиманка».

Напередодні на Червоній площі у Москві затримали активіста Івана Філюшина. Він із листком паперу, на якому було написано «Ні» війні», пройшов від метро «Луб'янка» до Красної площі, де його і затримали. На Філюшина склали протокол за статтею про порушення правил пікетування.

Нагадаємо, колишній викладач Московського державного інституту міжнародних відносин, професор Валерій Соловей днями оприлюднив інформацію про таємний ритуал, який провів президент Путін. Про це він сказав у інтерв’ю опозиційному політику Ельвірі Віхарьовій.

Опісля, вранці 16 лютого силовики провели обшуки у Валерія Солов'я, його та сина допитали. Під час обшуку в сім'ї було вилучено всю техніку.