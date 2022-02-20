Ураган забрав життя 16 людей у Європі (відео)

Розгул стихії призвів до обриву ліній електропередач, руйнування будівель та затоплення прибережних територій

Щонайменше 16 людей загинули у кількох країнах Європи, через які пройшов ураган «Юніс». Пориви вітру досягали 200 км/год, повідомляє ВВС в неділю, 20 лютого.

Так, у Нідерландах загинули чотири людини, у Польщі – теж чотири, у Великій Британії – три, у Німеччині та Бельгії – по дві, в Ірландії – одна людина. Більшість випадків загибелі людей пов'язані з падінням дерев та зірваних вітром конструкцій.

Як зазначає Euronews, ураган просувався від Ірландії до Великобританії, потім через північ Франції та країни Бенілюксу до Данії та Німеччини (там ураган отримав назву Зейнеп). Розгул стихії призвів до обриву ліній електропередач, руйнування будівель та затоплення прибережних територій.

Потужний удар стихії припав на Велику Британію, де в деяких регіонах оголошували червоний рівень небезпеки. За даними Sky News, у п'ятницю у Великій Британії 1,2 млн людей залишилися без електрики через ураган, для 155 тис. з них ще належить відновити подачу світла.

Удар стихії у Великобританії Автор: METEOPROG

The Guardian у неділю повідомляє, що робота аеропортів Гатвік, Хітроу та Манчестер відновлюється. Раніше через складні погодні умови було скасовано понад 500 рейсів.

У неділю і понеділок у Великій Британії залишається в силі попередження про сильний вітер. Вітряна погода з опадами очікується в країні до кінця наступного тижня.

Зазначається, що востаннє «червоний» рівень штормового попередження був у листопаді 2021 року. Міністр надзвичайних ситуацій Деміан Гіндз заявив, що для усунення руйнівних наслідків шторму залучать військових.

Читайте також: