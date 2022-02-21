  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Ірані біля школи впав винищувач: загинули пілоти та перехожий

    Троє людей загинули в результаті катастрофи іранського винищувача F-5 у Тебрізі - В Ірані біля школи впав винищувач: загинули пілоти та перехожий
    Троє людей загинули в результаті катастрофи іранського винищувача F-5 у Тебрізі
    фото: AFP

    Школа на момент катастрофи була порожньою через «ковідний» карантин

    У Ірані бойовий літак F-5 розбився під час навчально-тренувального польоту. Це сталося в районі Тебрізу, що на північному заході країни, пише Reuters.

    В іранському Тебрізі розбився винищувач

    В іранському Тебрізі розбився винищувач

    Літак упав біля школи та спортивного залу. Приміщення на момент зіткнення були зачинені. Ніхто з дітей не постраждав, окрім випадкового пішохода, який загинув на місці. Також одразу ж померли й два пілоти літака.

    Остаточна причина аварії поки що невідома, однак іранські журналісти повідомляють, що у транспорту була технічна несправність. За їхніми словами, пілот робив усе можливе, щоб уникнути зіткнення на житловий район міста. Проте літак заглухнув і розбився.

    Представник місцевої армії Реза Юсефі повідомив ЗМІ на місці катастрофи, що літак – модель F5, яка використовувалася для тренувань – розбився через технічні проблеми.

    Він похвалив двох пілотів за те, що вони «пожертвували» собою, оскільки їм вдалося уникнути житлових районів і посадити літак на відкритій місцевості біля спортивного комплексу. За його словами, окрім удару в автомобіль цивільного, літак врізався в бік школи, яка була порожня через коронавірусний карантин.

    «Ці два пілоти поклали життя, щоб літак не врізався в житлові райони. Вони могли катапультуватися, але вони залишилися і зуміли повернути його до нежитлового району», – сказав Юсефі.

    Речник армії підтвердив інформацію Юсефі і сказав, що інцидент стався приблизно о 8 годині ранку (04:30 GMT), і вказав, що пілоти були Садег Фалахі та Аліреза Ханіфехзад.

    У місті Тебріз проживає понад 1,5 мільйона мешканців.

    F-5 – легкий багатоцільовий винищувач виробництва Northrop corporation. Розроблено у 60-х роках. Поставлявся до Ірану до Ісламської революції, активно застосовувався в ірано-іракській війні. Після приходу до влади ісламістів США припинили постачання запчастин до Ірану, тому обслуговування та експлуатація літаків цього типу пов'язані з великими труднощами.

    Теги: вибух Іран авіакатастрофа школа літак військові автомобіль карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Ірані біля школи впав винищувач: загинули пілоти та перехожий