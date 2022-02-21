В Ірані біля школи впав винищувач: загинули пілоти та перехожий

Школа на момент катастрофи була порожньою через «ковідний» карантин

У Ірані бойовий літак F-5 розбився під час навчально-тренувального польоту. Це сталося в районі Тебрізу, що на північному заході країни, пише Reuters.

В іранському Тебрізі розбився винищувач

Літак упав біля школи та спортивного залу. Приміщення на момент зіткнення були зачинені. Ніхто з дітей не постраждав, окрім випадкового пішохода, який загинув на місці. Також одразу ж померли й два пілоти літака.

#BREAKING; Unfortunately, a F-5F Tiger II fighter jet of #Iran Air Force crashed into Shahid Alipur sports center in #Tabriz due to technical failure a few minutes ago. Pilot did his best to avoid hitting the residential area of the city but the aircraft finally stalled & crashed pic.twitter.com/g0TSBQxb6Q — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 21, 2022

Остаточна причина аварії поки що невідома, однак іранські журналісти повідомляють, що у транспорту була технічна несправність. За їхніми словами, пілот робив усе можливе, щоб уникнути зіткнення на житловий район міста. Проте літак заглухнув і розбився.

Представник місцевої армії Реза Юсефі повідомив ЗМІ на місці катастрофи, що літак – модель F5, яка використовувалася для тренувань – розбився через технічні проблеми.

Він похвалив двох пілотів за те, що вони «пожертвували» собою, оскільки їм вдалося уникнути житлових районів і посадити літак на відкритій місцевості біля спортивного комплексу. За його словами, окрім удару в автомобіль цивільного, літак врізався в бік школи, яка була порожня через коронавірусний карантин.

«Ці два пілоти поклали життя, щоб літак не врізався в житлові райони. Вони могли катапультуватися, але вони залишилися і зуміли повернути його до нежитлового району», – сказав Юсефі.

Речник армії підтвердив інформацію Юсефі і сказав, що інцидент стався приблизно о 8 годині ранку (04:30 GMT), і вказав, що пілоти були Садег Фалахі та Аліреза Ханіфехзад.

У місті Тебріз проживає понад 1,5 мільйона мешканців.

F-5 – легкий багатоцільовий винищувач виробництва Northrop corporation. Розроблено у 60-х роках. Поставлявся до Ірану до Ісламської революції, активно застосовувався в ірано-іракській війні. Після приходу до влади ісламістів США припинили постачання запчастин до Ірану, тому обслуговування та експлуатація літаків цього типу пов'язані з великими труднощами.