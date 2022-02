В Ірані біля школи впав винищувач: загинули пілоти та перехожий

У Ірані бойовий літак F-5 розбився під час навчально-тренувального польоту. Це сталося в районі Тебрізу, що на північному заході країни, пише Reuters.

В іранському Тебрізі розбився винищувач

Літак упав біля школи та спортивного залу. Приміщення на момент зіткнення були зачинені. Ніхто з дітей не постраждав, окрім випадкового пішохода, який загинув на місці. Також одразу ж померли й два пілоти літака.

#BREAKING; Unfortunately, a F-5F Tiger II fighter jet of #Iran Air Force crashed into Shahid Alipur sports center in #Tabriz due to technical failure a few minutes ago. Pilot did his best to avoid hitting the residential area of the city but the aircraft finally stalled & crashed pic.twitter.com/g0TSBQxb6Q