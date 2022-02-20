Вболівальники «Ліверпуля» на матчі АПЛ розгорнули прапор України (фото)
Прапор України замайорів над британським стадіоном
Вболівальники «Ліверпуля» розгорнули прапор України на трибуні під час домашнього матчу англійської прем’єр-ліги проти «Норвіча». Про це написала у Facebook журналістка і телеведуча Марічка Падалко.
«Фото мені щойно прислав Imran Ghoorbin, який разом з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи», – підписала фото телеведуча.
«Ліверпуль» востаннє грав в Україні у 2018 році у фіналі Ліги Чемпіонів проти мадридського «Реалу».
АПЛ. 26-й тур
Ліверпуль – Норвіч – 3:1 (0:0)
Голи: Мане, 64, Салах, 67, Луїс Діас, 81 – Рашица, 48