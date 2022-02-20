Вболівальники «Ліверпуля» на матчі АПЛ розгорнули прапор України (фото)

Прапор України замайорів над британським стадіоном

Вболівальники «Ліверпуля» розгорнули прапор України на трибуні під час домашнього матчу англійської прем’єр-ліги проти «Норвіча». Про це написала у Facebook журналістка і телеведуча Марічка Падалко.

«Фото мені щойно прислав Imran Ghoorbin, який разом з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи», – підписала фото телеведуча.

«Ліверпуль» востаннє грав в Україні у 2018 році у фіналі Ліги Чемпіонів проти мадридського «Реалу».

АПЛ. 26-й тур

Ліверпуль – Норвіч – 3:1 (0:0)

Голи: Мане, 64, Салах, 67, Луїс Діас, 81 – Рашица, 48

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